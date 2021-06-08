Недовольному Моргенштерну объяснили процедуру подсчета голосов на премии Муз-ТВ

Недовольному Моргенштерну объяснили процедуру подсчета голосов на премии Муз-ТВ
Чтобы больше не возникало подобных вопросов, как с Моргенштерном, на следующей премии "Муз-ТВ"  планирует привлечь аудитора. Фото: скриншот Instagram

Премия «Муз-ТВ 2020/21» запомнилась скандалом с Моргенштерном. Именно этот рэрер обвинил телеканал в подкупе голосов, не поверив, что лучшим исполнителем стал Артур Пирожков, а не он.

Так генеральный директор канала Арман Давлетяров заявил, что традиционная премия стала отражением новых трендов, и вообще наступила эра тиктокеров, сообщает Peopletalk.

В этом году премия проводили необычно – по итогам 2020 и 2021 годов. Считают голоса по одной системе уже много лет – победителей выбирают на основе суммирования голосов экспертов и зрителей. Чтобы больше не возникало подобных вопросов, как с Моргенштерном, на следующей премии «Муз-ТВ» планирует привлечь аудитора, чтобы больше никто не сомневался в результатах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасию Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ.

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