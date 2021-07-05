Таджикистан направит 20 тыс. военных для усиления охраны границы с Афганистаном

Таджикистан направит 20 тыс. военных для усиления охраны границы с Афганистаном
Из-за обострения ситуации на границе между Таджикистаном и Афганистаном члены Совета безопасности страны подняли вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах. Фото: https://pixabay.com/

Таджикистан отправит 20 тысяч военных для усиления охраны на границе между Таджикистаном и Афганистаном из-за обострения ситуации на севере Афганистана. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Из-за обострения ситуации на границе между Таджикистаном и Афганистаном члены Совета безопасности страны подняли вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны госграницы. Об этом сообщает пресс-служба президента Эмомали Рахмона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Таджикистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса. В Таджикистане объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан старше 18 лет, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

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