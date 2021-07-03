Таджикистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса

В Таджикистане объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан старше 18 лет, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация в Таджикистане проводится на бесплатно.

Напомним, в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию. Например, в Бурятии привиты должны быть не менее 60% сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения, социальных и культурных учреждений, транспорта, ЖКХ, сферы обслуживания, а также студенты и люди старше 65 лет. Подобные меры действуют в Москве и ряде других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скоро в России начнут прививать и иностранцев. Они смогут вакцинироваться платно. Подготовить доклад о ходе организации такой услуги поручил президент Владимир Путин.