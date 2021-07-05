У деревни Таменгонт водолазы спустя двое суток нашли тело утонувшего парня

У деревни Таменгонт водолазы спустя двое суток нашли тело утонувшего парня
Мужчина утонул еще 4 июля. Фото: скриншот Вконтакте

Труп уже доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В Ленинградской области сегодня, 5 июля, водолазы обнаружили труп 24-летнего парня. Он утонул в карьере у деревни Таменгонт. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Аварийно-спасательной службы ЛО».

Парень утонул еще вчера, 4 июля, но его тело не удалось обнаружить сразу. Сегодня силами спасателей поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга удалось не только найти труп, но и доставить его на берег.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из реки Вьюн достали тело утонувшего мужчины.

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