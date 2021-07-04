Из реки Вьюн достали тело утонувшего мужчины

В воскресенье, 4 июля, из реки Вьюн у поселка Пятиречье в Ленобласти спасатели достали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Погибшего передали полиции. Сообщается, что он утонул 3 июля.

«Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне у берега озера Славянка в Лужском районе Ленобласти нашли тело мужчины. Он был в одежде и в обуви. Мужчине в районе 40, в воде пробыл длительное время.