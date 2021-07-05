У Сосново «КамАЗ» угодил в кювет: погибшего водителя доставали спасатели

У Сосново «КамАЗ» угодил в кювет: погибшего водителя доставали спасатели
Мужчина скончался на месте. Фото: Baltphoto

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением машины.

В Приозерском районе сегодня, 5 июля, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Все случилось у поселка Сосново. Там водитель «КамАЗа» не справился с управлением и угодил в кювет. После этого мужчина скончался на место из-за серьезности полученных травм. На место приезжали спасатели, которые смогли достать из груды металла бездыханное тело.

Известно, что скончался 49-летний мужчина. Прочие подробности выясняются и пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Пустошки столкнулись два грузовика: одного водителя госпитализировали.

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У Сосново «КамАЗ» угодил в кювет: погибшего водителя доставали спасатели
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