На Летчика Пилютова упавшее дерево перекрыло движение

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня вечером, 5 июля, по непонятной причине на дорогу упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Летчика Пилютова. Дерево упало недалеко от университета МВД. В результате перекрыто движение. Свидетели уверяют, что никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге дождь оторвал металлический лист: он повис на заборе и дереве. По некоторым данным трагедии удалось избежать, и никто из горожан не пострадал.