Спасатели за полчаса потушили полыхающие сараи во Всеволожске

Спасатели за полчаса потушили полыхающие сараи во Всеволожске
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти минувшей ночью пожарные тушили хозяйственные постройки. С огнем боролись пять спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 июля, во Всеволожске на Банковской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:35. К месту происшествия огнеборцы выехали на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, хозпостройки горели на площади 21 квадратный метр. К 5:09 пожар ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающую «трешку» на Комендантском проспекте тушили 18 спасателей.

Всеволожск ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за выходные остановили более сотни «машин-призраков»
Пробок в Петербурге во вторник станет больше после обеда
Петербуржцев предупредили о приближающейся жаре
Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек
Водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской
Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму
«Форд» в обломках ночью на Маршала Захарова ждал ДПС
Еще один жаркий день: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов