Спасатели за полчаса потушили полыхающие сараи во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ленобласти минувшей ночью пожарные тушили хозяйственные постройки. С огнем боролись пять спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 июля, во Всеволожске на Банковской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:35. К месту происшествия огнеборцы выехали на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, хозпостройки горели на площади 21 квадратный метр. К 5:09 пожар ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающую «трешку» на Комендантском проспекте тушили 18 спасателей.