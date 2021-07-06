Полыхающую «трешку» на Комендантском тушили 18 спасателей

Огонь вспыхнул в квартире дома 8 на Комендантском проспекте. Фото: скриншот google.maps

Огонь вспыхнул в квартире дома 8 на Комендантском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Приморском районе Петербурга под утро загорелась квартира. С пожаром боролись 18 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 июля, у доме №8 по Комендантскому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5 часов утра. К месту происшествия оперативно выехали 18 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади четырех квадратных метров.

К 5:46 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке.