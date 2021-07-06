Полыхающую «трешку» на Комендантском тушили 18 спасателей

Полыхающую &#171;трешку&#187; на Комендантском тушили 18 спасателей
Огонь вспыхнул в квартире дома 8 на Комендантском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Приморском районе Петербурга под утро загорелась квартира. С пожаром боролись 18 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 июля, у доме №8 по Комендантскому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5 часов утра. К месту происшествия оперативно выехали 18 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади четырех квадратных метров.

К 5:46 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью десять спасателей тушили подвал дома в Сестрорецке.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за выходные остановили более сотни «машин-призраков»
Пробок в Петербурге во вторник станет больше после обеда
Петербуржцев предупредили о приближающейся жаре
Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек
Водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской
Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму
«Форд» в обломках ночью на Маршала Захарова ждал ДПС
Еще один жаркий день: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов