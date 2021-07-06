Водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской

ДТП на Ленской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Ленской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга шумный автомобиль «Жигули» попал в ремонтную яму.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 июля, у дома 2/1 по Ленской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машина сбила забор и повисла над ямой, где проводились ремонтные работы. Автомобиль сильно гудел. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В комментариях подписчики уточняют, что автомобиль «устроил рев и визг».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что игнорирующего ПДД лихача на Tesla заметили в Приморском районе.