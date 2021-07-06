Игнорирующего ПДД лихача на Tesla заметили в Приморском районе

Игнорирующего ПДД лихача на Tesla заметили в Приморском районе
Водитель легковушки набрал высокую скорость. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга водитель электромобиля Tesla нарушил несколько правил дорожного движения.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторегистратор петербуржца заснял маневры черной «Теслы», у которой еще не и было государственных номеров. Так, легковушка вклинилась между рядов, в которых попутные автомобили остановились у светофора. Более того, водитель электромобиля проигнорировал красный сигнал светофора и рванул вперед.

Миновав пешеходный переход в паре метров от пересекавших дорогу велосипедистов, автомобилист выполнил резкий поворот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 2-Муринском проспекте сбили пешехода на «зебре». На место прибыли сотрудники спецслужб, обстоятельства инцидента выясняются.

дтп новости СПб тесла


 

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