На 2-Муринском проспекте сбили пешехода на «зебре»

Непонятно, в каком состоянии находится пострадавший.

В Выборгском районе сегодня вечером, 5 июля, произошла авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 2-м Муринском проспекте. Там пешеход переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала легковушку. На место уже выехали сотрудники спецслужб, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Сосново «КамАЗ» угодил в кювет: погибшего водителя доставали спасатели. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением машины.