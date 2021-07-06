Самолет Ан-26 с людьми на борту исчез на Камчатке: что известно к этому часу

Уже более двух часов прошло с тех пор, как стало известно об исчезновении самолета на Камчатке. На его борту находились 27 человек. Среди них – двое детей.

Сообщения об исчезновении самолета Ан-26 начали появляться в СМИ во вторник, 6 июля, в районе восьми утра по московскому времени. Воздушное судно выполняло рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. В какой-то момент он не вышел на плановый сеанс связи и пропал с радаров.

«По поручению губернатора Владимира Солодова создан штаб под руководством заместителя председателя правительства — министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого Минтранса, авиационного предприятия», — говорится в сообщении краевого правительства.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетела поисково-спасательная группа. Район маршрута пропавшего Ан-26 начали исследовать два вертолета и спецсамолет.

В региональном правительстве также уточнили, что по тревоге были подняты все оперативные службы. По предварительным данным, на борту находилось шесть членов экипажа, 21 пассажир, в том числе двое детей до 12 лет. Как сообщает РИА Новости, на борту Ан-26 также могла находиться глава Паланы Ольга Махирева.

Дальневосточная транспортная прокуратура, тем временем, начала проверку по факту исчезновения самолета.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Отметим, что, по данным Камчатского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, видимость в районе, где пропал самолет, была нормальной.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что шесть человек погибли в результате крушения самолета на Гаити.