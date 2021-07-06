В Петербурге за выходные остановили более сотни «машин-призраков»

В Петербурге за выходные остановили более сотни «машин-призраков»
Для выявления нарушителей инспекторы использовали техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Северной столице за минувшие выходные инспекторы ДПС поймали более сотни «машин-призраков».

В ходе рейда стражи порядка выявили автомобили, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки. Сотрудники использовали техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, за два дня, 3 и 4 июля, инспекторы выявили 128 автомобилей с архивными номерами. У автомобилистов были изъяты оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации авто, а сами они привлечены к административной ответственности.

Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, рискнув продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. Их авто поместили на спецстоянку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после рейда полиция изъяла почти полтысячи автомобилей такси.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дпс новости СПб


 

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