В Петербурге за выходные остановили более сотни «машин-призраков»

Для выявления нарушителей инспекторы использовали техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Для выявления нарушителей инспекторы использовали техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Северной столице за минувшие выходные инспекторы ДПС поймали более сотни «машин-призраков».

В ходе рейда стражи порядка выявили автомобили, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки. Сотрудники использовали техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, за два дня, 3 и 4 июля, инспекторы выявили 128 автомобилей с архивными номерами. У автомобилистов были изъяты оба комплекта номерных знаков и свидетельства о регистрации авто, а сами они привлечены к административной ответственности.

Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, рискнув продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. Их авто поместили на спецстоянку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после рейда полиция изъяла почти полтысячи автомобилей такси.