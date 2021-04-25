После рейда полиция изъяла почти полтысячи автомобилей такси

Полиция Северной столицы пять дней вела профилактические рейды «Такси». Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакет» группе «Дорожный инспектор».

В результате рейдов было обнаружено большое количество нарушителей правопорядка. Оказалось, что нелегалов, перевозящих пассажиров, в городе на Неве, хоть отбавляй.

Опасны такие поездки тем, что когда водитель преследует цель легких денег, а пассажир недорогой поездки, случаются дорожно-транспортные происшествия, а также мошенничество.

Дабы избавить граждан от потенциальных травм и обманов, сотрудники Госавтоинспекции приступили к рейдам.

Таким образом было выявлено и изъято 455 автомобиля, которые работают, не имея лицензии. Эти машины поехали на склад временного хранения.

Известно, что больше всего нелегальных такси в Кировском район, там их 52. На второй строчке Пушкинский район с 30 машинами, а на третьем месте расположился Колпинский район, где выявлено 22 автомобиля-нарушителя.

Важно отметить, что в ходе рейда установили, как много водителей ездит без прав. Чаще это автолюбители с правами других стран. По факту этого нарушения было изъято 415 автомобилей такси.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга нашли почти 40 мигрантов-нелегалов.