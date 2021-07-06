В Тихвинском районе выловили труп молодого парня

В Ленинградской области в Тихвинском районе в водоеме нашли труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля очевидец позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что обнаружил труп.

По словам заявителя, тело находится в воде на городском пляже, рядом со стадионом «Кировец».

Когда полиция приехала на место происшествия, то установила, что в двух метрах от левого берега реки Тихвинка, лежит труп. Предполагается, что найден 27-летний уроженец города Златоуст.

Стоит отметить, что 1 июля двое неизвестных молодых людей на вид 25-30 лет разделись и начали ходить по бетонированной площадке. Площадка же располагается в нижней левой части со стороны сброса воды водозабора, установленного через реку Тихвинка.

Так, один из молодых людей решил прыгнуть в реку и не вынырнул, далее за ним прыгнул второй молодой человек и тоже не вынырнул

Так вот, возможно, найдено тело одного из ныряльщиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что рядом с детским лагерем в Ленобласти из реки выловили тело.