Мужчину без нижнего белья нашли в Ленобласти в коридоре коммуналки

В Ленинградской области в Гатчинском районе в коридоре коммунальной квартиры соседи нашли труп мужчины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля в 18:31 в отдел полиции обратился мужчина. Он заявил, что в поселке Тайцы по улице Железнодорожной дома 18 лежит бездыханное тело.
Труп находился в коридоре общего пользования в коммунальной квартире. Мужчину увидели без движения и сразу же вызвали оперативников.
Когда правоохранители приехали, они установили что умершему на вид примерно 40-45 лет, его телосложение среднее, рост около 170-175 сантиметров.
Стрижка у мужчины была короткая, а сами волосы темные. На нем была надета серая майка, однако нижнего белья не было.
Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала биологическую смерть без видимых следов насильственной смерти.
В данный момент пытаются установить личность труп, потому как при себе у него документов не было, а соседи полных данных мужчины не знают.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Гатчине аноним обнаружил синий труп.