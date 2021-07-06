Мужчину без нижнего белья нашли в Ленобласти в коридоре коммуналки

В Ленинградской области в Гатчинском районе в коридоре коммунальной квартиры соседи нашли труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля в 18:31 в отдел полиции обратился мужчина. Он заявил, что в поселке Тайцы по улице Железнодорожной дома 18 лежит бездыханное тело.

Труп находился в коридоре общего пользования в коммунальной квартире. Мужчину увидели без движения и сразу же вызвали оперативников.

Когда правоохранители приехали, они установили что умершему на вид примерно 40-45 лет, его телосложение среднее, рост около 170-175 сантиметров.

Стрижка у мужчины была короткая, а сами волосы темные. На нем была надета серая майка, однако нижнего белья не было.

Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала биологическую смерть без видимых следов насильственной смерти.

В данный момент пытаются установить личность труп, потому как при себе у него документов не было, а соседи полных данных мужчины не знают.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Гатчине аноним обнаружил синий труп.