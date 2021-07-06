Пенсионер попал в реанимацию после прыжка в пруд на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства травмирования пожилого петербуржца. Его госпитализировали после заплыва в пруду.

Во вторник, 6 июля, в отдел полиции поступило сообщение из Городской больницы о госпитализации накануне пожилого мужчины, на вид 60 лет. Его забрали от дома №129 по проспекту Ветеранов с травмами после падения в воду вниз головой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму под вопросом, сотрясение головного мозга под вопросом, ссадины теменной области. Состояние пациента тяжелое, он был помещен в реанимацию.

Пациент находился без сознания, из-за чего опросить его пока невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьника госпитализировали после купания в Суздальском озере.