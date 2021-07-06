«Санкт-Петербургская биржа» поменяла свое название

«Санкт-Петербургская биржа» поменяла свое название
«Санкт-Петербургская биржа» сменила название. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

«Санкт-Петербургская биржа», которая является крупнейшая в России площадкой, торгующей ценными бумагами, сменила свое официальное название на «СПБ Биржа».

Пресс-служба биржи пишет, что данные изменения были внесены в устав компании 2 июля.

Отмечается, что на английском языке новое название звучит как «SPB Exchange».

«Интерфакс» пишет, ссылаясь на слова директора по маркетингу «СПБ Биржи» Михаила Иванова, что смена названия является первым практический шагом. Он связан с ребрендингом, который планируют закончить уже в этом году.

Бирже было необходимо, чтобы новое название было связано с его историческим наименованием «Санкт-Петербургская биржа». Напомним, что оно действовало более четверти века.

При этом, важным оставалось добавить что-то современное.

«… с другой стороны, придало новый импульс развития за счет более современного и лаконичного звучания, которое естественно вписывается в digital-среду», —заявляет Михаил Иванов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что здание петербургской Биржи довели до критического состояния.

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