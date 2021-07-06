В Петербурге на асфальте поджарили здоровенную «яичницу»

На Обводном канале зажарили гигантскую «яичницу». Фото: "Неизданное ДТП и ЧП"

На Обводном канале зажарили гигантскую «яичницу». Фото: "Неизданное ДТП и ЧП"

В Петербурге во Фрунзенском районе города поджарили огромную «яичницу».

Об этом сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «Неизданное ДТП и ЧП».

Так, во Фрунзенском районе Северной столицы на набережной Обводного канала создали арт-объект, который символизирует аномальную жару в городе.

Жители Петербурга увидели интересную инсталляцию, которая совсем недавно украсила город. Экспонат посвящен жаре.

Гигантская глазунья красуется набережной Обводного канала.

Отмечается, что бетонную полусферу неизвестные «художники» покрыли желтым цветом, теперь она точь-в-точь, как желток. А вокруг нее выкрасили белой краской, так получился будто бы яичный жареный белок.

Жители Петербурга оценили инсталляцию, она подняла им настроение.

«Я сама сейчас так расплывусь», — взмолилась подписчица. «Прикольно придумали!», — прокомментировал пользователь Сети.

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