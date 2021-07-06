Спасатели не нашли тела погибших на месте крушения Ан-26

На борту самолета было 28 пассажиров. Фото: Pixabay

На борту самолета было 28 пассажиров. Фото: Pixabay

В данный момент спасателям все еще не удалось обнаружить тела погибших на месте крушения воздушного судна Ан-26.

Как передают РИА Новости, ссылаясь на сообщение от МЧС, поиски обломков остановлены в связи с тем, что в регионе наступила темнота. Искать продолжат следующим утром.

Ранее стало известно, что самолет Ан-26 летел пассажирским рейсом их Петропавловска-Камчатского до Палана. Однако в установленное время судно не вышло на плановый сеанс связи.

По информации МЧС, на борту находились 28 человек, в том числе ребенок и шесть членов экипажа.

Отмечается, что метеорологические условия были довольно сложные. В регионе туман и облачно.

Как передает Камчатское авиационное предприятие, связь с Ан-26 перестала ловить перед маневром при заходе на посадку в районе девяти километров до поселка Палана.

Поиском лайнера занималась группировка судов. Сформирована спецкомиссия, продолжает работать горячая линия.

В настоящий момент уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во Франции в результате падения легкомоторного самолета погибли три человека.