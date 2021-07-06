Трехлетний ребенок погиб во время шторма в Абхазии

Трехлетний ребенок погиб во время шторма в Абхазии
Двоих детей спасли, один, самый младший ребенок, погиб. Фото: pixabay.com

Трехлетний ребенок из Северной столицы умер во время шторма в Абхазии сегодня утром. Его маму унесло течением.

Трагедия произошла сегодня в акватории Гагрского района. Почти в 11 часов утра по московскому времени в МЧС Абхазии поступила информация, что 36-летнюю туристку Тамару Молчанову из Петербурга и троих ее детей восьми, пяти и трех унесло в море. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Двоих детей спасли, один, самый младший ребенок, погиб, несмотря на то что его успели госпитализировать в больницу. Поиски мамы двух малышей продолжаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели не нашли тела погибших на месте крушения Ан-26. В данный момент спасателям все еще не удалось обнаружить тела погибших на месте крушения воздушного судна Ан-26. Поиски обломков остановлены в связи с тем, что в регионе наступила темнота.

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