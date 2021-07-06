В Петербурге открыли новый арт-объект у СПбГУ

В Северной столице открыли новый арт-объект и дали старт обратному отсчету до Международного конгресса математиков-2022.

У входа в здание Двенадцати коллегий на Менделеевской линии сегодня открылся новый арт-объект «Теорема Пифагора». Так торжественно дали обратный отсчет до Международного конгресса математиков. Он пройдет с 6 по 14 июля в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проведение такого рода мероприятий большая честь для Северной столицы, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Город выиграл это право у столицы Франции.

Этот большой и значимый съезд лучших математиков мира проводится один раз в четыре года. Он собирает людей более чем из 100 стран мира. Выбор города на Неве в качестве места проведения не случаен: петербургская математическая школа — одна из самых уважаемых в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.