В Петербурге открыли новый арт-объект у СПбГУ

В Петербурге открыли новый арт-объект у СПбГУ
Петербург выиграл это право у столицы Франции. Фото: пресс-служба Смольного.

В Северной столице открыли новый арт-объект и дали старт обратному отсчету до Международного конгресса математиков-2022.

У входа в здание Двенадцати коллегий на Менделеевской линии сегодня открылся новый арт-объект «Теорема Пифагора». Так торжественно дали обратный отсчет до Международного конгресса математиков. Он пройдет с 6 по 14 июля в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проведение такого рода мероприятий большая честь для Северной столицы, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Город выиграл это право у столицы Франции.

Этот большой и значимый съезд лучших математиков мира проводится один раз в четыре года. Он собирает людей более чем из 100 стран мира. Выбор города на Неве в качестве места проведения не случаен: петербургская математическая школа — одна из самых уважаемых в России.

Петербург выиграл это право у столицы Франции. Фото: пресс-служба Смольного.
Петербург выиграл это право у столицы Франции. Фото: пресс-служба Смольного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.

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