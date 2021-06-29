Математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом

Математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в России продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

Анализ оперативных данных штаба по борьбе с COVID-19 позволяет более точно спрогнозировать развитие вируса в ближайшем будущем.

Так, математики Санкт-Петербургского государственного университета сказали, что следующий пик заболеваемости ковидом в Российской Федерации случится в конце июня.

Эксперты уверены, что в сутки могут заболевать более 21 тыс. человек, а страдать ковидом одновременно — около 420 тыс. человек.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и один из авторов новой математической модели распространения COVID инфекции Виктор Захаров думает, что по стране растет количество заболевших не только в связи с новыми штаммами, но и с низким темпом вакцинации.

По мнению ученых единственная возможность сдерживать заболеваемость — это вакцинировать население.

Стоит отметить, что данный университет всю пандемию составляет математические модели распространения коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вышел на плато по коронавирусу.

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