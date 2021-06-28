Петербург вышел на плато по коронавирусу

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что город вышел на плато по случаям заражения ковидом.

Он отметил, что по количеству положительных первичных тестов на прошлой неделе не зафиксировано существенного роста по сравнению с неделей ранее.

По его словам, есть некоторые и другие симптомы, которые говорят, что город вышел «пусть на очень высокое, но на плато».

«Существенного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи, не ожидаем», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также Лисовец отметил, что у 90% болеющих диагностируют коронавирус штамма дельта или индийский

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 466775 случаев заражения COVID-19. Скончались 16116 человек, в том числе 110 — за последние сутки. Выздоровело 441696 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.