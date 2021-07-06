В России пенсии вырастут до 20 тысяч в 2024 году

В России пенсии вырастут до 20 тысяч в 2024 году
Пенсии в ближайшие годы вырастут. Фото: Pixabay.com

Ежегодная индексация пенсий, отмечается в документе, должна проводиться с 1 января.

В Пенсионном фонде рассказали, что в 2024 году среднегодовая страховая пенсия по старости сможет достигнуть 20 338 рублей. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает РИА Новости. В документе сказано, что ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января.

Известно, что в 2022 году пенсионеры будут получать 18,4 тысячи человек, в 2023-м – 19,3 тысячи рублей. Также отмечается, что количество пенсионеров будет с каждым годом уменьшаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал подонками «банковских мошенников», обманывающих пенсионеров. Президент подчеркнул, что с данной проблемой нужно бороться, «рост преступлений подобного рода значительный».

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