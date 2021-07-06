Петербуржцы рассказали о мужчинах, ныряющих в Неву за металлом

Один горожанин ныряет в воду, другой забирает улов.

Петербуржцы сегодня, 6 июля, наблюдали необычную картину: двое мужчин занимались рыбалкой, но не совсем обычной. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчин заметили у Мариинского театра. Один из них нырял в воду, чтобы найти металл, а другой поднимал улов на берег.

«Полезным делом занимаются, дно чистят»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у деревни Таменгонт водолазы спустя двое суток нашли тело утонувшего парня. Труп уже доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.