Петербуржцы рассказали о мужчинах, ныряющих в Неву за металлом

Петербуржцы рассказали о мужчинах, ныряющих в Неву за металлом
Мужчины достают металл со дна канала. Фото: скриншот Вконтакте

Один горожанин ныряет в воду, другой забирает улов.

Петербуржцы сегодня, 6 июля, наблюдали необычную картину: двое мужчин занимались рыбалкой, но не совсем обычной. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчин заметили у Мариинского театра. Один из них нырял в воду, чтобы найти металл, а другой поднимал улов на берег.

«Полезным делом занимаются, дно чистят»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у деревни Таменгонт водолазы спустя двое суток нашли тело утонувшего парня. Труп уже доставили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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