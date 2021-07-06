В Петроградском районе мужчина с игрушечной винтовкой доставал прохожих

В Петроградском районе мужчина с игрушечной винтовкой доставал прохожих
Мужчина "угрожал" проходим водяным пистолетом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Он «стрелял» в людей из водяного пистолета.

В Петроградском районе вечером 6 июля местные жители рассказали о странном поведение одного из прохожих. Мужчина ходил по улице с водяным пистолетом и причинял много неудобств окружающим. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Левашовском проспекте. Там мужчина «угрожал» людям игрушечной винтовкой. Он приставал не только к прохожим, но и посетителям ресторанов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина совершал разбои с игрушечным пистолетом. В результате следственно-оперативных мероприятий установили, что мужчина повторно зашел в магазин «Продукты», где, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, открыто похитил спиртные напитки.

новости СПб Петроградский район пистолет


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Нестор, Таисья, Мстислав и другие редкие имена, которыми называли детей Петербурга в июне
Нестор, Таисья, Мстислав и другие редкие имена, которыми называли детей Петербурга в июне
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе мужчина с игрушечной винтовкой доставал прохожих
Йоахим Лев может стать главный тренером сборной России
На «Беговой» задержали хулигана, разбившего плафон светильника
В Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его
На Яхтенной каршеринг врезался в бетономешалку: обе машины получили повреждения
Туристы потратили более 1,5 млрд рублей во время Евро-2020 в Петербурге
В Ленобласти вандалы расстреливают дорожные знаки
На КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек