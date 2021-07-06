В Петроградском районе мужчина с игрушечной винтовкой доставал прохожих

Он «стрелял» в людей из водяного пистолета.

В Петроградском районе вечером 6 июля местные жители рассказали о странном поведение одного из прохожих. Мужчина ходил по улице с водяным пистолетом и причинял много неудобств окружающим. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Левашовском проспекте. Там мужчина «угрожал» людям игрушечной винтовкой. Он приставал не только к прохожим, но и посетителям ресторанов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина совершал разбои с игрушечным пистолетом. В результате следственно-оперативных мероприятий установили, что мужчина повторно зашел в магазин «Продукты», где, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, открыто похитил спиртные напитки.