В деревне Пески загорелся частный дом

Клубы дыма видны всем местным жителям.

В Ленинградской области в ночь на 7 июля произошел пожар в частном доме. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», некоторые даже поделились видеозаписями.

Известно, что инцидент случился в деревне Пески. Там огонь охватил частный дом. Черные клубы дыма поднялись на десятки метров в небо. Соседка погорельцев отметила, что спасателей вызвали, но они долгое время не ехали.

Непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия. Также не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время пожара в Петербурге мужчина упал с пятого этажа. Пожар начался в восемь часов вечера, через час его потушили. Жильцов дома эвакуировали.