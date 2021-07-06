Во время пожара в Петербурге мужчина упал с пятого этажа

Во время пожара в Петербурге мужчина упал с пятого этажа
Помощь врачей понадобилась только ему. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Пожарные потушили пожар в Кировском районе Северной столицы. Однако только сейчас стало известно, что при пожаре пострадал мужчина. Он упал с пятого этажа.

Помощь врачей понадобилась только ему. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар начался в восемь часов вечера, через час его потушили. Жильцов дома эвакуировали. Фото и видео с места пожара опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об этом пожаре. Так в Петербурге в Кировском районе горела трехкомнатная квартира. Сегодня в восемь часов вечера поступила информация о пожаре. На Дачный проспекте, 8к1 в девятиэтажном жилом доме выгорела трехкомнатная отдельная квартира площадью 60 кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. К тушению пожара привлекалось 7 машин МЧС и 28 пожарных.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу кировский район пожар происшествие санкт-петербург


 

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