В Кировском районе горела трёхкомнатная квартира

В Кировском районе горела трёхкомнатная квартира
Сведения о пострадавших уточняются. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге в Кировском районе горела трехкомнатная квартира.

Сегодня в восемь часов вечера поступила информация о пожаре. На Дачный проспекте, 8к1 в девятиэтажном жилом доме выгорела трёхкомнатная отдельная квартира площадью 60 кв.метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Через час огонь потушили. Сведения о пострадавших уточняются. К тушению пожара привлекалось 7 машин МЧС и 28 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Искровском пожар в квартире. Пожарные не могут проехать во двор. Сотрудникам МЧС мешает арка. В Невском районе сегодня вечером, 6 июля, произошел пожар. Об этом очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Искровском проспекте. Там в жилом доме на первом этаже загорелась квартира. На место приехали сотрудники МЧС

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