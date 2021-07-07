В результате ДТП в Ростовской области погиб ребенок

В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, три человека пострадали,. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, три человека пострадали,. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Возле трассы в Веселовском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП. В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, три человека пострадали, сообщает РИА «Новости».

Дорожный инцидент произошел 6 июля на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.

По предварительной информации, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».