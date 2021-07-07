В Выборгском районе приостановлено движение трамваев и троллейбусов

В Выборгском районе приостановлено движение трамваев и троллейбусов
Инцидент произошел утром 7 июля. Фото: Baltphoto

На участке трамвайных и троллейбусных контактных сетей в Выборгском районе Петербурга произошло ЧП.

Инцидент произошел утром 7 июля на перекрестке проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мегаполис».

«На пересечении Энгельса и Ланского шоссе неисправно пересечение трамвайных и троллейбусных проводов, два вагона сломали токоприемник, стоят, ждут аварийку. 20, 21, 40 и выпуск из 5 парка задерживаются», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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В Выборгском районе приостановлено движение трамваев и троллейбусов