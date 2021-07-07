В Петербурге обокрали квартиру одного из менеджеров структуры «Газпрома»

В Кировском районе Петербурга обокрали руководителя информационной безопасности одной из дочерних структур «Газпрома».

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 6 июля в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал о том, что в период с 18 по 20 июня неизвестный вскрыл входную дверь в квартире на 24 этаже дома на проспекте Народного ополчения.

Злоумышленник вынес из квартиры шубу, наручные женские часы, браслет и ключи от машины Ford Kuga. Сумма общего ущерба оценивается в 230 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионерка сообщила о том, что две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери, представились врачами вирусологами, и обокрали квартиру на 1 300 000 рублей. Кроме того, мошенницы украли браслет, цепочку с кулоном, четыре кольца, перстень, а также серьги.