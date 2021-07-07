Налоговые льготы и резервный фонд: что обсудят депутаты ЗакСа Петербурга

В Петербурге стартовало очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке на среду, 7 июля, — больше 20 вопросов. Депутаты обсудят и изменения, которые касаются налоговых льгот, и ограничения резервного фонда, и аттестацию гидов.

Так, ожидается, что в третьем чтении будет принят законопроект, направленный на снятия ограничений резервного фонда. Изменения необходимы, чтобы городское правительство могло продолжить реализовывать антикризисные меры.

Как писала Gazeta.SPb, вице-губернатор Эдуард Батанов, который отвечает в Смольном, в том числе за работу комитета финансов, сообщал, что резервного фонда Петербург не хватит до конца года. В настоящий момент он израсходован более чем на половину.

«Этот законопроект – продолжение нашей «антивирусной законодательной терапии», которая за прошедший год показала свою высокую эффективность», — считает председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

В первом чтении может быть рассмотрен законопроект о налоговых льготах. Налоговый кодекс РФ предусматривает беззаявительный порядок предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу.

При этом законодательство определяет, что при наличии нескольких объектов, облагаемых налогом на имущество, человек сам выбирает один объект или за него это делает налоговый орган. В этом случае будет выбран объект с максимальной исчисленной суммой налога.

По транспортному налогу такой нормы пока нет. Закон Петербург устанавливает льготы по таким налогам, но не определен порядок для их беззаявительного применения.

Еще один законопроект предполагает повышение качества услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков. Депутаты хотят наделить городское правительство полномочиями создавать аттестационную комиссию для экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что депутат Борис Вишневский внес законопроект, который может обязать власти Петербурга публиковать статистику по коронавирусу.