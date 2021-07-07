В подвале на Большевиков нашли труп

В подвале на Большевиков нашли труп
Место происшествия, пр. Большевиков, 77/1. Фото: скриншот GoogleMaps

В Невском районе Петербурга найден труп женщины. Тело обнаружили в подвале жилого дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 48-летний сантехник. Он рассказал о том, что подвале дома №77, корпус 1, по проспекту Большевиков нашел труп неизвестной женщины.

Труп находился в состоянии гнилостных изменений. В одежде погибшей был паспорт, принадлежащий 49-летней петербурженке.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп был направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Гатчинском районе было найдено тело мужчины, которого пустил к себе жить на дачу знакомый. Петербуржец рассказал полиции, что в деревне Кремено-2 умер его знакомый, представившийся Юрием.

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