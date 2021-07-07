На берегу реки Грузинки обнаружено тело неизвестного

На берегу реки Грузинки обнаружено тело неизвестного
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти на берегу реки нашли труп мужчины.

По предварительной информации, он пропал две недели назад. Как стало известно gazeta.spb.ru, 6 июля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Керро у разлива реки Грузинки найдено мертвое тело.

На вид погибшему 45 лет. На место прибыли сотрудники полиции. Труп направлен в морг для установления точных причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Гатчинском районе было найдено тело мужчины, которого пустил к себе жить на дачу знакомый. Петербуржец рассказал полиции, что в деревне Кремено-2 умер его знакомый, представившийся Юрием.

Всеволожский район ленобласть труп


 

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