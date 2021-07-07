COVID-мошенники и прививка за билет в цирк: коронавирус в Петербурге 7 июля

В Петербурге растут не только темпы вакцинации населения, но и число случаев мошенничества со справками о прививках. В Северной столице, тем временем, продолжают думать, как мотивировать горожан сделать вакцину.

Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев приблизилось к миллиону человек. С начала кампании по вакцинации прививку сделало 977 811 горожан. Полностью цикл вакцинации завершили 729 052 человека.

Пока в городе стараются мотивировать местных жителей. Накануне пункт вакцинации открылся в цирке на Фонтанке. Тех, кто сделает там прививку, ждет подарок, — бесплатный билет на представление. В новом пункте вакцинации горожанам выдают сертификат, который можно обменять в кассе цирка на билет на шоу «Итальянского Цирка TOGNI». Судя по очереди, которая собралась в новом пункте, акция произвела должный эффект.

Вместе с темпами вакцинации участились и случаи мошенничества. Так, Мариинская больница рассказала о мошенниках, которые предлагают сделать справки о вакцинации, медотводы и ПЦР-тесты якобы от учреждения. В больнице подчеркнули, что медучреждение ни одной из этих услуг не предоставляет, а за распространение поддельных медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

Отметим, что и в Северной столице, и в Ленинградской области стартовала кампания по ревакцинации населения. Повторную прививку рекомендуют делать тем, кто уже прошел вакцинацию полгода назад. Губернатор Северной столицы уже посетил прививочный пункт. Ранее также стало известно, что еще одну прививку сделал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что стал одним из первых, кто сделал прививку от коронавируса во второй раз.