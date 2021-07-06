Дрозденко прошел ревакцинацию от коронавируса

Дрозденко прошел ревакцинацию от коронавируса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор выразил надежду, что россияне будут активнее делать прививку.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о старте ревакцинации в регионе. Он добавил, что стал одним из первых, кто сделал прививку от коронавируса во второй раз. Об этом сообщается на сайте правительства Ленобласти.

Политик добавил, что надеется на сознательность граждан и на то, что темпы вакцинации ускоряться.

«Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение, прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды»,

— сказал Дрозденко.

Он добавил, что власти будут вводить те или иные ограничения, отталкиваясь от эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе.

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