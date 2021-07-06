10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе

10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

При этом 32% населения не хотят делать прививку.

Аналитики выяснили, сколько россиян готовы уволиться с работы из-за введения обязательной вакцинации. Таковых оказалось около 10%, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на сервис «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1,7 тысяч человек, проживающих в разных регионах страны. 32% людей признались, что не собираются делать прививку, а 10% даже готовы уйти с работы из-за принудительной вакцинации. Наиболее категоричными оказались молодые сотрудники до 24 лет – сразу 38% готовы остаться без работы лишь бы не делать прививку.

Среди причин, по которым россияне отказываются от прививки, есть следующие: побочные эффекты, недоверие медицине, из-за короткого срока действия препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут начать регистрацию иностранных вакцин.

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