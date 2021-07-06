В России могут начать регистрацию иностранных вакцин

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, как только соответствующее решение будет принято, зарубежные вакцины можно будет купить в России. Фото: kremlin.ru

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уверен, как только соответствующее решение будет принято, зарубежные вакцины можно будет купить в России. Фото: kremlin.ru

В России могут начать регистрацию зарубежных вакцин от коронавируса.

Несколько иностранных производителей вакцин от COVID подали заявку на регистрацию своих препаратов в России. Об этом журналистам заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Мурашко уверен, как только соответствующее решение будет принято, зарубежные вакцины можно будет купить в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отменил двойной тест жителей России на COVID по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом вакцинированным или переболевшим он не нужен. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации, там же там можно найти постановление. Документ вступает в силу завтра, 7 июля.