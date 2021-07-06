Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян

Роспотребнадзор отменил двойной тест жителей России на COVID по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом вакцинированным или переболевшим он не нужен.
Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации, там же там можно найти постановление.
Люди, не болевшие COVID или не прошедшие вакцинацию, должны сдать один тест в течение трех дней после прибытия в Россию. Документ вступает в силу завтра, 7 июля.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что закрытие границ между регионами, несмотря на угрозу распространение COVID-19, излишняя мера. Так в некоторых регионов с коронавирусной обстановки, нужны жесткие меры, согласился Песков.