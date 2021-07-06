Песков отверг возможность закрытия границ между регионами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что закрытие границ между регионами, несмотря на угрозу распространение COVID-19, излишняя мера.

Так в некоторых регионов с коронавирусной обстановки, нужны жесткие меры, согласился Песков. В то же время закрытие границ, нельзя сказать, что хорошая мера, отметил пресс-секретарь. Об этом сообщил ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент введение локдауна в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «…локдаун не обсуждается. Именно поэтому — чтобы это не обсуждалось — мы все должны привиться как можно скорее»,- цитирует его ТАСС. С начала пандемии в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов.