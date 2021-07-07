Захвативший заложников в отделении банка в Тюмени мужчина задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего заложников в одном из отделений кредитной организации в Тюмени. Обошлось без пострадавших.

Преступный инцидент произошел в среду, 7 июля, в отделении Сбербанка на Червишевском тракте. Как сообщил «Интерфакс», мужчина, захвативший заложников, угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство и требовал выдать ему 15 млн рублей.

В ходе работы правоохранителей были эвакуированы жители дома, в котором находится банк, а также перекрыт проезд рядом с отделением. В результате злоумышленника удалось задержать в момент передачи денег. В его сумке был муляж взрывного устройства.

Известно, что задержанный имеет нестабильную психику. Другие подробности выясняются.

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