На станции метро «Зенит» изменился режим работы одного из вестибюлей

На станции метро &#171;Зенит&#187; изменился режим работы одного из вестибюлей
Станция метро "Зенит". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Изменился режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Так, вестибюль №1 закрыт для входа и выхода пассажиров (кроме дней проведения массовых мероприятий на прилегающих к станции объектах). Вход и выход осуществляется через вестибюль №2.

Станция «Зенит» открывается в 5:41, а попасть в метро и уехать последний пассажир может в 00:38. Время закрытия станции на выход — 1:05.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что станцию уже пробовали открывать, однако только в тестовом режиме. Так, 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.

"Зенит" метро станция метро


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Муж Макеевой расстегнул ширинку в эфире. Мальков ищет одобрения скандальной жены
Муж Макеевой расстегнул ширинку в эфире. Мальков ищет одобрения скандальной жены
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На станции метро «Зенит» изменился режим работы одного из вестибюлей
На трех станциях петербургской подземки реконструируют тяговые подстанции ...
COVID-пациенты Боткинской больницы жалуются на заплесневелые стены
Петербургским муниципалам разрешили ухаживать за памятниками
Утром у жилого дома на Подвойского полыхала иномарка
В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 33 тыс. человек
Захвативший заложников в отделении банка в Тюмени мужчина задержан
Петербуржцев возмутило состояние конки у «Василеостровской»