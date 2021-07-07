На станции метро «Зенит» изменился режим работы одного из вестибюлей

Изменился режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Так, вестибюль №1 закрыт для входа и выхода пассажиров (кроме дней проведения массовых мероприятий на прилегающих к станции объектах). Вход и выход осуществляется через вестибюль №2.

Станция «Зенит» открывается в 5:41, а попасть в метро и уехать последний пассажир может в 00:38. Время закрытия станции на выход — 1:05.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что станцию уже пробовали открывать, однако только в тестовом режиме. Так, 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.