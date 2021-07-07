Каршеринг летел по Бронницкой на красный и встретился с иномаркой

В среду, 7 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел на угле Бронницкой улицы и Клинского проспекта. По словам, очевидцев, разъехаться не смогли каршеринговый автомобиль и одна иномарка.

«Каршеринг летел по Бронницкой под красный и на перекрестке с Клинским ушатал Форд, который вылетел на тротуар и сбила светофор. Благо, пешеходы не пострадали и водители с пассажирами живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».