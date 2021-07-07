Петербуржцам разрешат жарить шашлык в лесах, но в специальных местах

Петербургские депутаты обнаружили пробел в законодательстве, из-за которого горожане, решившие пожарить шашлык даже в специально оборудованном месте, могут нарваться на штраф. Теперь петербуржцы смогут отдыхать, не опасаясь административной ответственности.

Законопроект в первом чтении петербургские депутаты приняли в среду, 7 июля.

Сегодня законом установлено, что сотрудники районных администраций и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности могут ловить шашлычников, которые решат отдохнуть на территории зеленых насаждений. Штраф грозит и тем, кто развел костер, и тем, кто поставил мангал.

При этом в городских лесах есть 42 зоны отдыха. Во многих из них оборудованы специальные жаровни. Закон же не исключает возможность привлечения в ответственности даже тех, кто готовит на специально оборудованных площадках.

«Проектом предлагается исключить случаи, когда мангалы используются в специально оборудованных для этих целей местах, расположенных на территориях зеленых насаждений», — отмечается в законопроекте.

Депутаты рассчитывают на то, что с принятием изменений специально оборудованных площадок в городе станет больше.

«Речь идет о том, чтобы не ущемлять права простого человека. Сегодня в Курортном районе уже есть стационарные оборудованные площадки», — заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Сейчас нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. При этом есть еще один нюанс — органы исполнительной власти могут составлять протокол об административном правонарушении, но не могут без правоохранителей установить личность нарушителя. Правоохранители же не могут штрафовать горожан за это нарушение. В результате рейды нередко заканчиваются лишь профилактической беседой.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об одном из рейдов, который проводили в поисках шашлычников.