На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела 19 погибших

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела 19 погибших
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

На месте крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке найдены тела 19 погибших.

«В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще 10 тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел. Работы продолжаются»,- сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Напомним, во вторник 6 июля на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки.

В результате крушения самолета все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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