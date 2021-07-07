ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга

Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект об увеличении резервного фонда в третьем чтении.

Заседание состоялось в среду, 7 июля. Новый законопроект отменяет понятие максимально допустимого резервного фонда Петербурга и дает возможность Смольному увеличивать его по своему усмотрению при необходимости.

Дополнительные средства могут понадобиться в условиях пандемии COVID-19. За законопроект проголосовали 35, против — трое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 июля депутаты обсудят и изменения, которые касаются налоговых льгот, и ограничения резервного фонда, и аттестацию гидов.