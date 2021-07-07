ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга

ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга
В Мариинском дворце прошло очередное заседание городского парламента. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект об увеличении резервного фонда в третьем чтении.

Заседание состоялось в среду, 7 июля. Новый законопроект отменяет понятие максимально допустимого резервного фонда Петербурга и дает возможность Смольному увеличивать его по своему усмотрению при необходимости.

Дополнительные средства могут понадобиться в условиях пандемии COVID-19. За законопроект проголосовали 35, против — трое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 июля депутаты обсудят и изменения, которые касаются налоговых льгот, и ограничения резервного фонда, и аттестацию гидов.

ЗакС новости СПб резервный фонд


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ленобласти
Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии
Оранжереи в Ботаническом саду вновь закроют на время жары
ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга
Мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм
Переезд Большого порта из Петербурга обсудили на федеральном уровне
Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга
Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с трагедией с Ан-26