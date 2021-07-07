Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии

Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии
При подсчете походов учитывался доход не только госслужащих, но и членов их семей. Фото: pixabay

Доходы российских чиновников за пандемийный 2020 год заметно выросли.

Так сто богатейших из них увеличили свое состояние почти до 76 миллиардов рублей. Список обновился на треть — 34 его участников впервые в этом рейтинге. При подсчете походов учитывался доход не только госслужащих, но и членов их семей. Об этом сообщает Forbes, проверившее декларации о доходах.

На первом месте рейтинга депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Его доход в 2020 составил больше 8,6 миллиарда рублей, а это на 3,5 миллиарда больше, чем три года назад. Всё это благодаря росту цен на золото, вед Струков глава компании «Южуралзолото».

Почетное второе место занимает депутат законодательного собрания Камчатки Игорь Евтушок — 7,7 миллиарда рублей, из которых 2,7 принадлежат его жене. Всего три года назад его семья декларировала доход в 5,5 миллиарда.

«Бронзу» получает депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Когда-то в рейтинге он занимал первое место, но за прошлый год его доход вырос с 6,2 миллиарда рублей только до 6,3 миллиарда. Весной Пашова арестовали по делу о неуплате таможенных платежей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пенсии вырастут до 20 тысяч в 2024 году.

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